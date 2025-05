3ème édition de la Fête de la Nature – Blanzaguet-Saint-Cybard, 25 mai 2025 10:30, Blanzaguet-Saint-Cybard.

Charente

3ème édition de la Fête de la Nature Arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:30:00

fin : 2025-05-25 18:30:00

Date(s) :

2025-05-25

La Fête de la Nature vous attend dimanche 25 mai de 10h30 à 18h30 à l’arboretum de Blanzaguet-Saint-Cybard. Une journée gratuite, festive et familiale avec contes en plein air, balades, ateliers nature, projection de film, stands et food-trucks.

.

Arboretum

Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91 festi-blanzaguet@laposte.net

English : 3ème édition de la Fête de la Nature

The Fête de la Nature awaits you on Sunday May 25 from 10.30am to 6.30pm at the Blanzaguet-Saint-Cybard arboretum. It’s a free, festive and family-friendly day of open-air storytelling, walks, nature workshops, film screenings, stalls and food-trucks.

German : 3ème édition de la Fête de la Nature

Das Fest der Natur erwartet Sie am Sonntag, den 25. Mai, von 10:30 bis 18:30 Uhr im Arboretum von Blanzaguet-Saint-Cybard. Ein kostenloser, festlicher und familienfreundlicher Tag mit Freiluftmärchen, Spaziergängen, Naturworkshops, Filmvorführungen, Ständen und Foodtrucks.

Italiano : 3ème édition de la Fête de la Nature

La Festa della Natura vi aspetta domenica 25 maggio dalle 10.30 alle 18.30 all’arboreto di Blanzaguet-Saint-Cybard. Si tratta di una giornata gratuita, festosa e familiare con narrazioni all’aria aperta, passeggiate, laboratori naturalistici, proiezioni di film, bancarelle e carrelli gastronomici.

Espanol : 3ème édition de la Fête de la Nature

La Fiesta de la Naturaleza le espera el domingo 25 de mayo, de 10.30 a 18.30 h, en el arboreto de Blanzaguet-Saint-Cybard. Se trata de una jornada familiar, festiva y gratuita con cuentacuentos al aire libre, paseos, talleres de naturaleza, proyecciones de películas, puestos y food-trucks.

L’événement 3ème édition de la Fête de la Nature Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente