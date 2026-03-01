3ème édition de la grande chasse aux oeufs Za les Grands Près Saint-Maurice-sur-Eygues

3ème édition de la grande chasse aux oeufs

Za les Grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Grande chasse aux œufs à la biscuiterie de Provence avec nouveaux jeux de piste, concours de coloriage, dégustations gratuites de chocolats de Pâques.

.

Za les Grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 98 contact@biscuiteriedeprovence.com

English :

Big egg hunt at the Biscuiterie de Provence with new treasure hunts, coloring contests and free Easter chocolate tastings.

