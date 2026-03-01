3ème édition de la grande chasse aux oeufs Za les Grands Près Saint-Maurice-sur-Eygues
Za les Grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-14
Grande chasse aux œufs à la biscuiterie de Provence avec nouveaux jeux de piste, concours de coloriage, dégustations gratuites de chocolats de Pâques.
Za les Grands Près Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 98 contact@biscuiteriedeprovence.com
English :
Big egg hunt at the Biscuiterie de Provence with new treasure hunts, coloring contests and free Easter chocolate tastings.
