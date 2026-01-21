3ème édition de la Marche Bleue

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association J’Existe vous invite à participer à la 3ème édition de la Marche Bleue le dimanche 12 avril 2026. Cet événement solidaire a pour objectif de soutenir les personnes autistes et leurs familles dans une ambiance inclusive et conviviale.

Informations sur la marche

– Date Dimanche 12 avril 2026

– Lieu de rendez-vous Parc des Tourelles

– Heure de départ 10h30

– Distance du parcours 5 kilomètres

Animations et services sur place

En complément de la marche, plusieurs activités seront proposées tout au long de la matinée

– Stands de maquillage pour les enfants.

– Activités ludiques pour tous les âges.

– Buvettes et diverses surprises pour les participants.

Inscriptions

L’événement est ouvert à tous familles, amis et voisins sont les bienvenus. Pour faciliter l’organisation, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant via la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante

https://www.helloasso.com/associations/j-existe/evenements/marche-bleue-3eme-edition

Venez nombreux pour partager ce moment de solidarité et faire de cette journée une réussite collective. .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 63 00 25 85 assojexiste@gmail.com

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English : 3ème édition de la Marche Bleue

L’événement 3ème édition de la Marche Bleue Vernon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération