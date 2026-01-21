3ème édition de la Marche Bleue Vernon
3ème édition de la Marche Bleue Vernon dimanche 12 avril 2026.
3ème édition de la Marche Bleue
Parc des Tourelles Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association J’Existe vous invite à participer à la 3ème édition de la Marche Bleue le dimanche 12 avril 2026. Cet événement solidaire a pour objectif de soutenir les personnes autistes et leurs familles dans une ambiance inclusive et conviviale.
Informations sur la marche
– Date Dimanche 12 avril 2026
– Lieu de rendez-vous Parc des Tourelles
– Heure de départ 10h30
– Distance du parcours 5 kilomètres
Animations et services sur place
En complément de la marche, plusieurs activités seront proposées tout au long de la matinée
– Stands de maquillage pour les enfants.
– Activités ludiques pour tous les âges.
– Buvettes et diverses surprises pour les participants.
Inscriptions
L’événement est ouvert à tous familles, amis et voisins sont les bienvenus. Pour faciliter l’organisation, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant via la plateforme HelloAsso à l’adresse suivante
https://www.helloasso.com/associations/j-existe/evenements/marche-bleue-3eme-edition
Venez nombreux pour partager ce moment de solidarité et faire de cette journée une réussite collective. .
Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 63 00 25 85 assojexiste@gmail.com
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English : 3ème édition de la Marche Bleue
L’événement 3ème édition de la Marche Bleue Vernon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération