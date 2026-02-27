3ème édition de l’OffRoad Allauch

3ème édition de l’OffRoad

Dimanche 8 mars 2026.

9h raid VTT sur 3 formats proposés (56, 31 et 26 km).

9h10 randonnée familiale VTT et VTT à Assistance Électrique (10, 26 et 41 km), accessible à partir de 10 ans. L’épreuve est non chronométrée. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Soutenue par la Ville d’Allauch, la 3ème édition du Raid VTT Offroad organisée par l’Amicale Cycliste Marseille Est se déroulera le dimanche 8 mars, dès 9h, au cœur des collines d’Allauch, dans le Parc départemental de Pichauris.

Au programme de l’événement qui avait, l’an dernier, réuni 400 participants, un parcours VTT chronométré et une randonnée sportive et familiale, non chronométrée dans l’écrin de nos collines et du massif du Garlaban.



Inscrit au calendrier officiel de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), le raid VTT sera support de la Coupe Région Sud, à partir des U19 (juniors).



Le programme



Prêts à relever le défi de l’Off Road ?



Inscrivez-vous sur le site Sports’N Connect jusqu’au jeudi 5 mars. .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Supported by the town of Allauch, the 3rd Raid VTT Offroad organized by Amicale Cycliste Marseille Est will take place on Sunday March 8, starting at 9am, in the heart of the Allauch hills, in the Parc départemental de Pichauris.

