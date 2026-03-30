3ème édition des Rencontres holistiques PLUCKY Agen

3ème édition des Rencontres holistiques

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Viens à la rencontre des animatrices pépites et découvre leurs domaines dans ce vaste monde de l’ésoterisme. Ces rencontres c’est l’évènement de l’année où on t’ouvre les portes à tous les sujets abordés au sein de Plucky, tout au long de l’année et ceux à venir pour la nouvelle saison…

Viens à la rencontre des animatrices pépites et découvre leurs domaines dans ce vaste monde de l’ésoterisme. Ces rencontres c’est l’évènement de l’année où on t’ouvre les portes à tous les sujets abordés au sein de Plucky, tout au long de l’année et ceux à venir pour la nouvelle saison… Une façon aussi de profiter d’un moment ensemble à la veille de l’été ! .

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

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English : 3ème édition des Rencontres holistiques

Come and meet the nugget hosts and discover their fields in this vast world of esotericism. These meetings are the event of the year when we open the doors to all the subjects we’ve covered at Plucky throughout the year, and those to come in the new season…

L’événement 3ème édition des Rencontres holistiques Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen