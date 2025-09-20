3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL VERT ICI ET MAINTENANT Sorèze

3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL VERT ICI ET MAINTENANT

ESPACE SPORT ET NATURE Sorèze Tarn

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Faites un bon geste pour la planète

Journée éco-responsable ouverte à tous !

Animation gratuites:

9h30 -13h Fresque des Frontières Planétaires, ateliers ludique en équipe pour comprendre les enjeux écologiques globaux

Inscription associationvertici@gmail.com ou par téléphone 06 27 20 79 03

13h 17h Auberge espagnole repas partagé, ramassage de déchets (World Clean up Day), atelier upcycling, vélo smoothie, atelier de réparation, Sieste musicale avec Climapstic à 15h

Flashmob avec la Sorézienne et goûter offert à 16h

17h30 Spectacle « No nature, No futur » concert punk engagé sur la banquise par la Compagnie Acide Lyrique

Ciné Cyclo (sous réserve) .

ESPACE SPORT ET NATURE Sorèze 81540 Tarn Occitanie associationvertici@gmail.com

English :

Do your bit for the planet

German :

Tun Sie etwas Gutes für den Planeten

Italiano :

Fate la vostra parte per il pianeta

Espanol :

Pon tu granito de arena por el planeta

