3ème édition du Kliska Festival Photo Nature et Montagne du Pays Basque Saint-Étienne-de-Baïgorry

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Le CPIE Pays Basque organise, pour la troisième édition, son Festival photos dédié à la montagne basque pour mettre en lumière ses paysages et sa biodiversité spécifique. Cette manifestation propose une découverte du patrimoine naturel de la montagne basque en combinant exposition photos, balades, randonnées, ateliers naturalistes, techniques et pratiques photographiques. Les activités pédagogiques et ludiques de découverte de la nature sont les supports de l’apprentissage photographique. Le programme détaillé sera annoncé sur le site internet et sur les réseaux sociaux du CPIE.

Les photographes professionnels et confirmés qui désirent exposer leurs clichés exclusivement pris au Pays Basque (Nord et Sud), peuvent candidater par mail. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

