3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE Salle des fêtes chapiteaux Belhade

3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE

Salle des fêtes chapiteaux 2 rue de l’Eglise Belhade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22

3ème édition du marché de noël: 50 exposants ateliers créatifs autour de noël show de danse manèges illumination du sapin sous la neige piste de luge feu d’artifice photos avec le père noël repas tartiflette grillades tombola maquillage concours sablés de noël concours meill

3ème édition du marché de noël: 50 exposants ateliers créatifs autour de noël show de danse manèges illumination du sapin sous la neige piste de luge feu d’artifice photos avec le père noël repas tartiflette grillades tombola maquillage concours sablés de noël concours meilleur papa de noël .

Salle des fêtes chapiteaux 2 rue de l’Eglise Belhade 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 38 97 96 caribbeansounds@orange.fr

English : 3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE

3rd edition of the christmas market: 50 exhibitors christmas creative workshops dance show merry-go-rounds lighting up the tree under the snow toboggan run fireworks photos with santa claus tartiflette meal grills tombola face painting christmas shortbread competition meill contest

German : 3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE

weihnachtsmarkt: 50 Aussteller Kreative Workshops rund um Weihnachten Tanzshow Karussells Beleuchtung des Weihnachtsbaums im Schnee Rodelbahn Feuerwerk Fotos mit dem Weihnachtsmann Tartiflette-Essen Grillen Tombola Schminken Wettbewerb für Weihnachtsgebäck Wettbewerb für den besten Weihnachtsbaum

Italiano :

3a edizione del mercatino di Natale: 50 espositori laboratori creativi natalizi spettacolo di danza giostre accensione dell’albero di Natale sotto la neve pista per slittini spettacolo pirotecnico foto con Babbo Natale pasto a base di tartiflette grigliate tombola pittura del viso gara di frollini natalizi gara di meillill

Espanol : 3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE

3ª edición del mercado de navidad: 50 expositores talleres creativos de navidad espectáculo de danza tiovivos encendido del árbol de navidad bajo la nieve carrera de trineos fuegos artificiales fotos con papá noel comida tartiflette parrilladas tómbola pintura de caras concurso de galletas navideñas concurso de meillillones

L’événement 3ème Edition du Marché de Noël de BELHADE Belhade a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Cœur Haute Lande