Cléden-Poher

3ème édition du Rallye vélo

chapelle du mur Cléden-Poher Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le comité des fêtes de Cléden-Poher organise son rallye vélo.

Départ et arrivée à la chapelle du Mur à Cléden.

Jeux et animations vont seront proposés et le soir un repas, avec au menu cochon grillé et frites. .

chapelle du mur Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 6 09 77 38 83

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English : 3ème édition du Rallye vélo

L’événement 3ème édition du Rallye vélo Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée