3ème édition du Rallye vélo Cléden-Poher
3ème édition du Rallye vélo Cléden-Poher samedi 23 mai 2026.
Cléden-Poher
3ème édition du Rallye vélo
chapelle du mur Cléden-Poher Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le comité des fêtes de Cléden-Poher organise son rallye vélo.
Départ et arrivée à la chapelle du Mur à Cléden.
Jeux et animations vont seront proposés et le soir un repas, avec au menu cochon grillé et frites. .
chapelle du mur Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 6 09 77 38 83
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English : 3ème édition du Rallye vélo
L’événement 3ème édition du Rallye vélo Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-05-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée