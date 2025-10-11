3ème édition du Salon du livre de Montigny Montigny

Montigny Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Découvrez le 3ème Salon du Livre de Montigny, une exposition multidisciplinaire qui se déroulera les 11 et 12 octobre 2025, de 14h à 18h, à la Salle des fêtes de Montigny.

Rencontrez 27 auteurs normands et une photographe, et explorez divers genres littéraires.

Entrée gratuite. .

Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 36 89 06 foyerculturelmontigny76@gmail.com

