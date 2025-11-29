3ème édition du Salon Jeux et collections à Harly Harly

3ème édition du Salon Jeux et collections à Harly

252 rue Quentin de La Tour Harly Aisne

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Les chevaliers du Graal organise un Salon Jeux et collections le samedi 29 novembre 2025 de 8h30 à 20h à l’espace Léo Lagrange à Harly.

Au programme jeux-vidéos, cosplays, artisans et créateurs, jeux de rôle, jeux de société, impression 3d, maquillage enfants…

Entrée gratuite.

Tournois payants.

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions aux différents tournois payantes (sur place)

L’association Les chevaliers du Graal organise un Salon Jeux et collections le samedi 29 novembre 2025 de 8h30 à 20h à l’espace Léo Lagrange à Harly.

Au programme jeux-vidéos, cosplays, artisans et créateurs, jeux de rôle, jeux de société, impression 3d, maquillage enfants…

Entrée gratuite.

Tournois payants.

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions aux différents tournois payantes (sur place) .

252 rue Quentin de La Tour Harly 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 30 01 93 99 alainsimeon@orange.fr

English :

The association Les chevaliers du Graal is organizing a Games and Collections Fair on Saturday November 29, 2025 from 8:30am to 8pm at the Espace Léo Lagrange in Harly.

On the program: video games, cosplays, artisans and creators, role-playing games, board games, 3d printing, children’s make-up…

Free admission.

Paid tournaments.

Refreshments and catering on site.

Tournament registration fee (on site)

German :

Der Verein Les Chevaliers du Graal organisiert am Samstag, den 29. November 2025, von 8.30 bis 20.00 Uhr im Espace Léo Lagrange in Harly eine Messe für Spiele und Sammlungen.

Auf dem Programm stehen Videospiele, Cosplays, Handwerker und Designer, Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, 3D-Druck, Kinderschminken…

Der Eintritt ist frei.

Kostenpflichtige Turniere.

Getränke und Speisen vor Ort.

Einschreibungen für die verschiedenen Turniere sind kostenpflichtig (vor Ort)

Italiano :

L’associazione Les chevaliers du Graal organizza una fiera di giochi e collezioni sabato 29 novembre 2025 dalle 8.30 alle 20.00 presso l’Espace Léo Lagrange di Harly.

In programma: videogiochi, cosplay, artigiani e creatori, giochi di ruolo, giochi da tavolo, stampa 3d, trucchi per bambini, ecc.

Ingresso libero.

Tornei a pagamento.

Ristoro e ristorazione in loco.

Quote di iscrizione ai tornei (in loco)

Espanol :

La asociación Les chevaliers du Graal organiza una feria de juegos y colecciones el sábado 29 de noviembre de 2025, de 8.30 a 20.00 horas, en el Espace Léo Lagrange de Harly.

En el programa: videojuegos, cosplays, artesanos y creadores, juegos de rol, juegos de mesa, impresión 3d, maquillaje infantil, etc.

Entrada libre.

Torneos de pago.

Refrescos y catering in situ.

Inscripción en torneos (in situ)

L’événement 3ème édition du Salon Jeux et collections à Harly Harly a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Saint-Quentinois