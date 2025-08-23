3ème édition du « Trophée des yoles en Canche » Étaples

3ème édition du « Trophée des yoles en Canche » Étaples samedi 23 août 2025.

Étaples Pas-de-Calais

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Yole en Canche !

L’association IVY organise la 3ème édition du « trophée les yoles en Canche », régate d’aviron réservée aux yoles des Ness 6.90m et yoles Saint-Ayles.

Deux épreuves s’effectueront sur la Canche, depuis Etaples-sur-mer, avec un équipage composé de quatre rameurs et un barreur, sans distinction d’âge et de sexe.

Les régates se feront en départ groupé.

Le vainqueur sera désigné suivant le classement cumulé des deux épreuves.

Le trophée attribué au vainqueur sera remis en jeu à chaque nouvelle édition.

Un parc à bateau sera à disposition pour le stockage des embarcations.

Le samedi soir, un barbecue sera offert par l’association aux participants des régates. Une participation sera demandée aux accompagnants. .

Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 44 29 62 51 asso.ivy@gmail.com

