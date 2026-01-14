3ème édition du Week-end Jeux

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-22 00:00:00

2026-02-21

Le Foyer Rural d’Agos-Vidalos organise son troisième week-end jeux. Au programme, un accès libre et gratuit aux jeux de société de tous âges et de tous niveaux, un escape game sur les 5 sens, des ateliers initiations et découvertes pour les plus petits et une soirée gros jeux pour les initiés et experts. Ce sera un moment convivial, de partage et d’échange entre plusieurs générations. De nombreux lots à gagner ! Restauration et buvette sur place ! À très vite !

Samedi 21 février de 14h à minuit

– Tout l’après-midi jeux de société et jeux en bois. Parcours de motricité et sensitif. Escape game (sur inscription par téléphone, 3€/joueur).

– À 15h quizz famille.

– À 17h tournoi Flip 7.

– À 19h gros jeux Scythe, Terraforming Mars, Dune Imperium, Les ruines perdues de Narak (sur inscription par téléphone).

– À 20h gros jeux Sheriff et Notthingam, Les Charlatans de Belcastel, Catan, Petits Peuples, L’île des Chats (sur inscription par téléphone).

– À 20h concours de belote (sur inscription par téléphone, 10€/équipe).

Dimanche 22 février de 10h à 18h

– Tout l’après-midi jeux de société et jeux en bois. Parcours de motricité et sensitif. Escape game (sur inscription par téléphone, 3€/joueur).

– À 14h concours de pétanque (sur inscription par téléphone, 10€/doublette). .

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 09 92 30

English :

The Foyer Rural d’Agos-Vidalos organizes its third games weekend. On the program: free access to board games for all ages and levels, an escape game on the 5 senses, initiation and discovery workshops for the little ones, and a big game evening for the initiated and experts. It will be a convivial moment of sharing and exchange between several generations. Lots of prizes to be won! Catering and refreshments on site! See you soon!

