3ème édition Festi’Route Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire

3ème édition Festi’Route

Logis de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Venez nombreux à l’Exposition de camions décorés, tracteurs anciens, voitures et motos de collection ! Au programme, des animations ateliers prévention routière, démos matériels pro, stands d’artisans & accessoires.

Logis de Plaisance Avenue de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 09 84 04 festiroute16@gmail.com

English : 3ème édition Festi’Route

Come along to the exhibition of decorated trucks, vintage tractors, classic cars, and motorcycles! The program includes activities such as road safety workshops, demonstrations of professional equipment, and stands selling crafts and accessories.

