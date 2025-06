3ème édition Festival de la photo des Hauts-de-France – Amiens 14 juin 2025 10:00

L’association Les images de Blanche organise la troisième édition du festival de la photographie des Hauts-de-France.

L’entrée est gratuite et plus de 36 photographes seront présents, accompagnés de nombreuses expositions, de matériel photo, d’instituts spécialisés pour les personnes en situation de handicap, d’un photobooth, de musique et de restauration sur place, entre autres…

Vous pourrez également participer à un atelier photo sur le cyanotype et assister à une vente aux enchères caritative, animée par le commissaire-priseur Me Delobeau, de la société Arcadia.

Cet événement est conçu pour être accessible à tous et s'adresse particulièrement aux familles !

