3eme édition Festival Pleine Lune Cœuvres-et-Valsery

Cœuvres-et-Valsery Aisne

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

2025-09-05

La magie du Festival de La Pleine Lune revient pour clôturer l’été en beauté et lancer la rentrée en douceur !

Rejoignez-nous à l’Abbaye de Valsery, 02600 Coeuvres-et-Valsery, pour un week-end exceptionnel les 5, 6 et 7 septembre, avec cirque, théâtre, concerts et surprises .

Réservez vite votre week-end pour vivre des moments magiques sous la pleine lune et commencer la rentrée avec des souvenirs inoubliables ! Après ces belles vacances, retrouvez-nous pour cette grande célébration pleine d’émotion et de convivialité.

Entrée libre.

Plus d’infos sur www.lesempiresdelalune.com 0 .

Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 55 78 25 empireslune@orange.fr

