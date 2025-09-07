3ème édition la Rando’Ocre Stade Diges

3ème édition la Rando’Ocre

Stade 1 Rue du Cormier Diges Yonne

2 circuits marche ou trail de 14 ou 22 kms. 3 circuits VTT de 25, 40 ou 55 kms, 3 circuits route 50,80 et 120kms, collation d’après rando spéciale produits locaux. .

Stade 1 Rue du Cormier Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 84 10 44 club.vtt.diges@gmail.com

