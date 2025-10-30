3ème Édition ‘Les Héritiers de l’Eden’ Projection Eden Cinéma Fontvieille

3ème Édition ‘Les Héritiers de l’Eden’ Projection Eden Cinéma Fontvieille jeudi 30 octobre 2025.

3ème Édition ‘Les Héritiers de l’Eden’ Projection

Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 19h. Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille Bouches-du-Rhône

Soirée dédiée à la création cinématographique émergente organisée par Les Héritiers de l’Eden Production .

Pour la troisième année consécutive, l’Eden cinéma municipal ouvrent les portes de sa salle pour une soirée dédiée à la jeunesse, à la création et au cinéma indépendant !

Les Héritiers de l’Eden 2025 mettra en lumière le travail de jeunes réalisateurs et réalisatrices passionné·es, accompagné-es de leurs équipes techniques et artistiques.

Au programme: projections, rencontres, et échanges autour de trois courts-métrages portés par une même envie — raconter des histoires sincères, humaines et ancrées dans la passion du cinéma.

Film 1: Pas pour moi

Production: @lesheritiersproductions

Réalisateur: @nansarbona

D.O.P.: @nansarbona

Film 2: Mémé

Production: @ecoletravelling

Réalisatrice: @juliette.coget

D.O.P.: @maatthhiis

Film 3: Odyssée

Production: @bazesse_studio

Réalisateurs: @martin.desse @lucien.bazin

D.O.P.: @evann.nev

Une soirée publique, gratuite, conviviale, et pleine d’émotion, organisée par @lesheritiersproductions, avec le soutien de la mairie et du cinéma de Fontvieille.

Venez découvrir nos films, poser vos questions, échanger avec les équipes et célébrer ensemble la passion du 7e art. .

Eden Cinéma 19, Grand Rue Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 62 32

English :

An evening dedicated to emerging filmmaking, organised by Les Héritiers de l’Eden Production.

German :

Ein Abend, der dem aufstrebenden Filmschaffen gewidmet ist und von „Les Héritiers de l’Eden Production” organisiert wird.

Italiano :

Una serata dedicata ai registi emergenti, organizzata da Les Héritiers de l’Eden Production .

Espanol :

Velada dedicada a los cineastas emergentes, organizada por Les Héritiers de l’Eden Production .

