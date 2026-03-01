3eme édition marché chinois de Mazargues La Cravache Bât. H11 Marseille 9e Arrondissement

3eme édition marché chinois de Mazargues

Dimanche 8 mars 2026 de 11h à 18h. La Cravache Bât. H11 3 Rue Raoux Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le 8 mars, venez découvrir l’ambiance festive et authentique du marché chinois au cœur de Marseille ! Artisanat traditionnel, snacks sucrés et salés, déco festive, et animations culturelles pour célébrer ensemble le nouvel an chinois.

Marché Chinois de Marseille



Venez vivre une immersion totale dans la culture chinoise au Marché Chinois de Marseille, un événement vibrant alliant traditions, saveurs et créativité, organisé par l’Association des Chinois du Sud de la France ! L’occasion parfaite de découvrir le meilleur de la Chine au cœur de Marseille, en compagnie de famille et d’amis.



Horaires pratiques



– Stands Ouverture dès 11h00

– Spectacles Début des animations à 14h00 (entrée gratuite pour tous)



Spectacles exceptionnels



Plongez dans l’effervescence des performances traditionnelles et spectaculaires



– Danse du lion et du dragon Une cérémonie colorée et dynamique, symbole de bonheur et de prospérité

– Kung fu Démonstrations de maestria et de discipline par des praticiens expérimentés

– Danses traditionnelles chinoises Des chorégraphies élégantes portées par l’histoire et la culture des différentes régions de Chine

– Défilé de vêtements ethniques Un voyage visuel à travers les tenues traditionnelles des différents peuples chinois, alliant beauté et authenticité



Gastronomie chinoise un tour des provinces



Dégustez une sélection de plats typiques venus de toutes les régions de Chine, préparés sur place avec des ingrédients frais



– Plats salés Liangpi (nouilles de riz froides), roujiamo (brioche farcie de porc), jianbing guozi (crêpe salée), brochettes grillées, jiaozi (raviolis bouillis), baozi (petits pains farcis)

– Autres saveurs Sushi et une variété de snacks asiatiques pour tous les goûts



Artisanat tradition et modernité en fusion



Découvrez des savoir-faire ancestraux revisités ou préservés, et ramenez un souvenir unique



– Traditionnel Calligraphie au pinceau, origami, parties d’échecs et de go chinois, bijoux en jade naturel

– Moderne Ongles en gel personnalisés (press-on nails), créations artisanales alliant design contemporain et inspiration chinoise



Rejoignez-nous pour une journée pleine de couleurs, de saveurs et de découvertes, où la tradition chinoise rencontre la modernité ! .

La Cravache Bât. H11 3 Rue Raoux Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 82 39 49 Guole.jing@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 8, come and discover the festive and authentic atmosphere of the Chinese market in the heart of Marseille! Traditional handicrafts, sweet and savory snacks, festive decor and cultural events to celebrate Chinese New Year together.

L’événement 3eme édition marché chinois de Mazargues Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille