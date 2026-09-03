Informations pratiques

Ayguesvives

3ÈME ÉDITION OCTOBRE ROSE À AYGUESVIVES

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE 2026 L’Orangerie – 11 place du Fort à Ayguesvives Au profit de l’Oncopole de Toulouse

SAMEDI 3 OCTOBRE – UNE SOIRÉE ENTRE SPECTACLE, ÉCHANGES ET CONVIVIALITÉ

À partir de 18h00, rendez-vous pour une soirée riche en découvertes :

Démonstrations de danse inversée et danse avec drapeaux

Conférence, débats et échanges autour du cancer du sein, de la prévention et de l’accompagnement.

️ Repas sur réservation, ( Plat au choix: Fideua ou Poulet basquaise de la Ferme de Cagueloup + dessert de l’Accro du gâteau )

suivi d’une belle soirée conviviale.

✨ Performance de danse illuminée par Fly’n Dance

Puis soirée musicale avec la troupe Bulle d’art.

Tarifs

Repas + spectacle : 18 € / personne

Spectacle seul : 6 € / personne

⚠️ Places limitées pour le repas.

Lien inscriptions: [https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/event-123333](https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/event-123333)

‍♀️ DIMANCHE 4 OCTOBRE – LES MARCHES OCTOBRE ROSE

Le dimanche matin, place à la mobilisation avec deux parcours :

10 km → départ à 9h30

5 km → départ à 10h30

Que vous soyez marcheur régulier ou simplement désireux de participer à cette belle cause, venez marcher avec nous !

Chaque participation compte

Lien inscription: [https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/event-123332](https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/event-123332)

TOUTE LA JOURNÉE : UN VILLAGE DÉDIÉ À LA PRÉVENTION ET AU BIEN-ÊTRE

De 10h à 17h45, l’Orangerie accueillera plus de 30 stands.

L’objectif est de proposer un véritable espace d’information, de prévention et de découverte autour de la santé et du bien-être.

Vous pourrez rencontrer des professionnels dans différents domaines : voir verso du Flyer avec tous les intervenants/es présents/es sur la journée

MÉDICAL • PARAMÉDICAL • SOINS DE SUPPORT

Avec notamment :

GynécologueSage-femmeInfirmièresNutritionnisteKinésithérapeutesTatouage médical réparateurTatouage de cicatrices après cancerSocio-esthétiqueSocio-coiffure

Une occasion de s’informer, poser ses questions et découvrir les différentes ressources qui peuvent accompagner les femmes avant, pendant ou après la maladie.

BIEN-ÊTRE

De nombreux professionnels seront également présents :

KinésiologieHypnoseSophrologieDanse initiatiqueRéflexologieMédecine chinoiseÉnergétiqueVoyage chamanique au tambourMassagesMagnétiseuseOnglerie… ️ BOUTIQUES & CRÉATEURS

Vous retrouverez également de nombreux exposants avec :

Bijoux et créations

Accessoires et bien-être

Parfums

Plantes aromatiques et médicinales

Cosmétiques artisanaux

Cosmétiques à l’Aloe Vera

Lingerie

✨ Objets sensoriels et bijoux anti-stress

‍♀️ Prothèse capillaire et bandeaux

ET DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE !

Parce qu’Octobre Rose doit aussi être un moment de vie, de partage et de plaisir, différentes animations seront proposées :

‍♀️ Ateliers découverte sport santé: Pilates/yoga, Pilates avec petit ballon paille, Fitball

Danse

Majorettes de Baziège: LOS MAJORETTOS

Démonstration de Corde à sauter représentée par l’association JUMP ROPE de Nailloux

Bandas d’Auzeville

Hypnose

Atelier d’ Auto-palpation en partenariat avec CPTS portes du Lauragais

mini-conférences…

Et bien sûr, restauration sur place avec « les Filles à Papa : galette et crêpes » et « La ferme de Cagueloup « ainsi qu’une buvette pour prolonger ce moment convivial.

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS !

Cette troisième édition est l’occasion de nous retrouver, de marcher ensemble, nous informer, découvrir, échanger et soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Nous comptons sur vous pour faire circuler l’information autour de vous :

famille

amis

collègues

voisins

associations…

Plus nous serons nombreux, plus nous ferons vivre cette belle mobilisation.

3 & 4 octobre 2026

L’Orangerie – Ayguesvives

Venez nombreux participer à cette 3ᵉ édition d’Octobre Rose !

Pour les inscriptions et toutes les informations : scannez le QR code du flyer.

06 76 26 70 84

ET SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN… FAITES UN DON

Au-delà de votre participation aux marches et aux animations ou si vous êtes absent cette année vous pouvez également contribuer à la lutte contre le cancer du sein en faisant un don.

Chaque don, même petit, compte. Il permet de soutenir les actions de l’Oncopole et notamment la recherche sur les cancers du sein, l’amélioration de la prise en charge et la qualité de vie des patientes.

Lien: [https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/campaign-15911/detail/octobre-rose-2026/15911](https://l-garde-la-forme.s2.yapla.com/fr/campaign-15911/detail/octobre-rose-2026/15911)

Pour les particuliers imposables, 66 % du montant du don est déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

NOTRE OBJECTIF CETTE ANNÉE

Faire encore mieux ensemble !

Vous étiez présents lors des précédentes éditions… Alors pour cette 3ᵉ édition, nous comptons une nouvelle fois sur vous pour nous aider à faire grandir la mobilisation et battre notre record !

Merci

Audrey LAVIT

Association L GARDE LA FORME .

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?%A0SATURDAY, OCTOBER 3, AND SUNDAY, OCTOBER 4, 2026 ?%A0L’Orangerie ? 11 Place du Fort %E0 Ayguesvives ?%A0To benefit the Oncopole de Toulouse

L’événement 3ÈME ÉDITION OCTOBRE ROSE À AYGUESVIVES Ayguesvives a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE