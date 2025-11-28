3ème édition Petites Cités d’Anjou en lumière à Saint-Florent-le-Vieil Place Jeanne Buissonnière Mauges-sur-Loire

3ème édition Petites Cités d’Anjou en lumière à Saint-Florent-le-Vieil

Place Jeanne Buissonnière Parvis de l’Eglise Abbatiale Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Le village de Saint-Florent-le-Vieil s’illumine pour les fêtes de fin d’année !

L’association des Petites Cités de Caractère de Maine-et-Loire organise sa 3ème édition des Petites Cités d’Anjou en lumière du 28 novembre au 21 décembre 2025.

La nuit du 28 novembre promet d’être belle dans la Petite Cité de Caractère de Saint-Florent-le-Vieil des illuminations et des animations seront organisées à la tombée de la nuit à la lueur des bougies. Imaginez les rues et ruelles illuminées à la bougie mettant la pierre à l’honneur, un spectacle vivant autour de la lumière alliant musique, danse et art de rue, des rencontres et animations uniques associant patrimoine, habitants, métiers d’art et associations locales…

Programme

À partir de 17h30 illumination des ruelles

À partir de 17h30 marché de producteurs sur la place d’armes

À partir de 17h30 et samedi 29 novembre de 10h à 18h Marché d’artisans et créateurs dans les caves de l’abbaye

À 18h30 déambulation musicale aux lampions avec Tekila Banda dans les rues et ruelles de Saint-Florent-le-Vieil

À 19h45 spectacle de feu Ardensia par la cie Luminescence sur le parvis de l’abbatiale

À 20h15 animation musicale par Tekila Banda sur le marché de producteurs sur la place d’Armes

Restauration sur place tout au long de la soirée .

Place Jeanne Buissonnière Parvis de l’Eglise Abbatiale Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 22 40 40 marie-christine.guiberteau@mauges-sur-loire.fr

English :

The village of Saint-Florent-le-Vieil lights up for the festive season!

German :

Das Dorf Saint-Florent-le-Vieil erstrahlt in weihnachtlichem Glanz!

Italiano :

Il villaggio di Saint-Florent-le-Vieil si illumina per le feste!

Espanol :

El pueblo de Saint-Florent-le-Vieil se ilumina para las fiestas

L’événement 3ème édition Petites Cités d’Anjou en lumière à Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges