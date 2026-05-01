3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche
3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche vendredi 8 mai 2026.
Bligny-sur-Ouche
3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche
Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:15:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche
UN RALLYE POUR LES PILOTES, ORGANISE PAR DES PILOTES .
Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : 3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche
L’événement 3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pouilly Bligny
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