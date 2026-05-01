Bligny-sur-Ouche

3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche

Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:15:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche

UN RALLYE POUR LES PILOTES, ORGANISE PAR DES PILOTES .

Place de l’hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : 3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche

L’événement 3ème édition Rallye de Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pouilly Bligny