3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics Saint-Pierre-d’Eyraud
3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics Saint-Pierre-d’Eyraud dimanche 21 septembre 2025.
3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
Stade municipal Saint-Pierre-d’Eyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le comité des fêtes de St Pierre d’Eyraud organise une exposition de miniatures agricoles, viticoles et TP au stade municipal.
Tombola, buvette et restauration sur place.
Le comité des fêtes de St Pierre d’Eyraud organise une exposition de miniatures agricoles, viticoles et TP au stade municipal.
Tombola, buvette et restauration sur place. .
Stade municipal Saint-Pierre-d’Eyraud 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 10 57 26
English : 3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
The St Pierre d’Eyraud festival committee is organizing an exhibition of agricultural, wine-making and TP miniatures at the municipal stadium.
Tombola, refreshments and catering on site.
German : 3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
Das Festkomitee von St Pierre d’Eyraud organisiert eine Ausstellung von Miniaturen aus den Bereichen Landwirtschaft, Weinbau und TP im städtischen Stadion.
Tombola, Getränkestand und Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Il comitato della festa di St Pierre d’Eyraud organizza un’esposizione di veicoli agricoli, viticoli e per lavori pubblici in miniatura presso lo stadio comunale.
Lotteria, rinfresco e ristorazione sul posto.
Espanol : 3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics
El comité de fiestas de St Pierre d’Eyraud organiza una exposición de vehículos agrícolas, vitivinícolas y de obras públicas en miniatura en el estadio municipal.
Rifa, refrescos y catering in situ.
L’événement 3ème exposition de miniatures agricoles, viticoles et travaux publics Saint-Pierre-d’Eyraud a été mis à jour le 2025-09-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides