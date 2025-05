3ÈME FESTIVAL DRUIDES ET SOEURCIÈRES – Quillan, 14 juin 2025 12:00, Quillan.

Aude

3ÈME FESTIVAL DRUIDES ET SOEURCIÈRES Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 12:00:00

fin : 2025-06-14 00:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le Festival Druides et Sœurcières se déroulera place de la République de 12h à minuit.

Le voile entre les mondes s’ouvrira le 14 juin au cœur de Quillan, pour une journée hors du temps, où sorcières rieuses, druides rêveurs et créatures enchantées se réuniront sous les étoiles…

Un marché féérique prendra vie dès midi, peuplé d’artisan·e·s passionné·e·s, de merveilles à découvrir et de secrets à emporter. Des animations magiques jalonneront la journée pour petits et grands, éveillant les cœurs et les sourires.

Trois fois dans la journée, laissez-vous ensorceler par le spectacle Les Détraquées du Grimoire deux sorcières aussi désastreuses qu’adorables vous conteront leurs mésaventures à travers les fêtes de la roue de l’année païenne, entre humour, mystère et émotions.

À 17h, les enfants de 5 à 10 ans seront invités à percer les mystères d’une chasse au trésor enchantée. (Inscriptions le jour-même de 13h à 15h places très limitées les esprits les plus vifs devront être rapides !)

Entre deux sortilèges, une buvette gourmande vous accueillera avec des mets faits maison, des bières artisanales et des vins ensorcelés, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Quand la nuit tombera, le rituel prendra un nouveau rythme à 21h30, le groupe rock Sisterhood fera vibrer les cieux de ses harmonies magiques, avant de laisser place à une soirée dansante pour que vos pas s’accordent à la lune…

Costumes, capes et couronnes de fleurs sont les bienvenus…

Rejoignez-nous pour une journée inoubliable où la magie n’est pas une légende, mais une célébration !

.

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 6 51 35 37 75 festivaldruidesetsoeurcieres@gmail.com

English :

The Festival Druides et S?urcières will take place on Place de la République from 12pm to midnight.

The veil between the worlds will open on June 14 in the heart of Quillan, for a day out of time, when laughing witches, dreaming druids and enchanted creatures will meet under the stars?

A magical market will come to life from midday, filled with passionate craftspeople, wonders to discover and secrets to take away. Magical animations will punctuate the day for young and old, awakening hearts and smiles.

Three times a day, let yourself be bewitched by the show « Les Détraquées du Grimoire »: two witches as disastrous as they are adorable will recount their misadventures through the festivals of the pagan wheel of the year, with humor, mystery and emotion.

At 5pm, children aged 5 to 10 will be invited to unravel the mysteries of an enchanted treasure hunt. (Registration on the day from 1pm to 3pm? places are very limited: the quickest minds will have to be fast!)

Between spells, a gourmet refreshment bar will welcome you with homemade dishes, craft beers and bewitched wines, all in a warm and friendly atmosphere.

As night falls, the ritual takes on a new rhythm: at 9.30pm, rock band Sisterhood will set the skies abuzz with their magical harmonies, before giving way to a dance party to get your steps in tune with the moon?

Costumes, capes and flower crowns are all welcome?

Join us for an unforgettable day where magic is not a legend, but a celebration!

German :

Das Festival Druides et S?urcières findet von 12 Uhr bis Mitternacht auf dem Place de la République statt.

Der Schleier zwischen den Welten öffnet sich am 14. Juni im Herzen von Quillan für einen Tag außerhalb der Zeit, an dem lachende Hexen, träumende Druiden und verzauberte Kreaturen unter dem Sternenhimmel zusammenkommen werden

Ab Mittag wird ein märchenhafter Markt mit leidenschaftlichen Handwerkerinnen und Handwerkern zum Leben erweckt, auf dem es Wunder zu entdecken und Geheimnisse mitzunehmen gibt. Den ganzen Tag über gibt es zauberhafte Animationen für Groß und Klein, die die Herzen und das Lächeln erwecken.

Zwei Hexen, die so katastrophal wie liebenswert sind, erzählen Ihnen von ihren Missgeschicken bei den Festen des heidnischen Jahresrads, zwischen Humor, Mysterien und Emotionen.

Um 17 Uhr werden Kinder zwischen 5 und 10 Jahren dazu eingeladen, die Geheimnisse einer verzauberten Schatzsuche zu lüften (Anmeldung am selben Tag von 13 bis 15 Uhr ? sehr begrenzte Plätze: die hellsten Köpfe müssen schnell sein)

Zwischen zwei Zaubersprüchen empfängt Sie eine Gourmet-Buvette mit hausgemachten Speisen, handwerklich gebrauten Bieren und verhexten Weinen, alles in einer warmen und geselligen Atmosphäre.

Wenn die Nacht hereinbricht, wird das Ritual einen neuen Rhythmus annehmen: Um 21:30 Uhr wird die Rockband Sisterhood den Himmel mit ihren magischen Harmonien zum Schwingen bringen, bevor ein Tanzabend beginnt, bei dem Ihre Schritte mit dem Mond in Einklang gebracht werden?

Kostüme, Umhänge und Blumenkränze sind willkommen?

Begleiten Sie uns an einem unvergesslichen Tag, an dem Magie keine Legende ist, sondern eine Feier!

Italiano :

Il Festival Druides et S?urcières si svolgerà in Place de la République dalle 12.00 a mezzanotte.

Il velo tra i mondi si aprirà il 14 giugno nel cuore di Quillan, per una giornata fuori dal tempo, quando streghe ridenti, druidi sognanti e creature incantate si incontreranno sotto le stelle?

Un mercato magico prenderà vita a partire da mezzogiorno, con artigiani appassionati, meraviglie da scoprire e segreti da portare via. Per tutta la giornata saranno messi in scena spettacoli magici per grandi e piccini, che risveglieranno cuori e sorrisi.

Tre volte al giorno, lasciatevi stregare dallo spettacolo « Les Détraquées du Grimoire »: due streghe tanto disastrose quanto adorabili racconteranno le loro disavventure attraverso le feste della ruota pagana dell’anno, con umorismo, mistero ed emozione.

Alle 17.00, i bambini dai 5 ai 10 anni saranno invitati a svelare i misteri di una caccia al tesoro incantata (iscrizioni il giorno stesso dalle 13.00 alle 15.00 i posti sono molto limitati, quindi le menti più veloci dovranno essere rapide)

Tra un incantesimo e l’altro, un punto di ristoro gourmet vi accoglierà con cibi fatti in casa, birre artigianali e vini stregati, il tutto in un’atmosfera calda e amichevole.

Quando calerà la notte, il rituale assumerà un nuovo ritmo: alle 21.30, il gruppo rock Sisterhood scuoterà il cielo con le sue magiche armonie, prima di lasciare spazio a una serata di danze in sintonia con la luna?

Costumi, mantelli e corone di fiori sono i benvenuti?

Unitevi a noi per una giornata indimenticabile in cui la magia non è una leggenda, ma una festa!

Espanol :

El Festival Druides et Sœurcières tendrá lugar en la Place de la République de 12.00 a 24.00 horas.

El velo entre los mundos se abrirá el 14 de junio en el corazón de Quillan, para una jornada fuera del tiempo, en la que brujas risueñas, druidas soñadores y criaturas encantadas se reunirán bajo las estrellas..

Un mercado mágico cobrará vida a partir del mediodía, repleto de artesanos apasionados, maravillas por descubrir y secretos que llevarse. A lo largo de todo el día habrá espectáculos mágicos para grandes y pequeños, que despertarán corazones y sonrisas.

Tres veces al día, déjese embrujar por el espectáculo « Les Détraquées du Grimoire »: dos brujas tan desastrosas como adorables contarán sus desventuras a través de las fiestas de la rueda pagana del año, con humor, misterio y emoción.

A las 17.00 h, se invitará a los niños de 5 a 10 años a desentrañar los misterios de una búsqueda del tesoro encantada (inscripción el mismo día de 13.00 a 15.00 h las plazas son muy limitadas, así que las mentes más rápidas tendrán que darse prisa)

Entre hechizo y hechizo, un bar gastronómico le acogerá con comida casera, cervezas artesanales y vinos embrujados, todo ello en un ambiente cálido y acogedor.

Al caer la noche, el ritual adquirirá un nuevo ritmo: a las 21:30, el grupo de rock Sisterhood estremecerá el cielo con sus armonías mágicas, antes de dar paso a una velada de baile a juego con la luna..

Disfraces, capas y coronas de flores serán bienvenidos..

Acompáñenos en una jornada inolvidable en la que la magia no es una leyenda, ¡sino una fiesta!

L’événement 3ÈME FESTIVAL DRUIDES ET SOEURCIÈRES Quillan a été mis à jour le 2025-05-21 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises