3ème Festival Georges Bizet Cante Flamenco Jesús Méndez & Pepe del Morao Villa Viardot Bougival

3ème Festival Georges Bizet Cante Flamenco Jesús Méndez & Pepe del Morao

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Tarif : 28 – 28 – 40 EUR

Catégorie A 40€

Catégorie B 28€

Début : Vendredi 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 20:45:00

2025-09-19

Des remparts de Séville aux salons de Pauline Viardot à Bougival, le 3ᵉ Festival Georges Bizet célèbre les 150 ans de la création de Carmen à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Une invitation aux sources des traditions andalouses.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : 3rd Georges Bizet Festival Cante Flamenco Jesús Méndez & Pepe del Morao

From the ramparts of Seville to the salons of Pauline Viardot in Bougival, the 3rd Georges Bizet Festival celebrates the 150th anniversary of the creation of Carmen as part of the European Heritage Days. An invitation to the roots of Andalusian traditions.

German :

Von den Stadtmauern Sevillas bis zu den Salons von Pauline Viardot in Bougival: Das 3 Festival Georges Bizet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes den 150. Jahrestag der Uraufführung von Carmen. Eine Einladung zu den Quellen der andalusischen Traditionen.

Italiano :

Dai bastioni di Siviglia ai saloni di Pauline Viardot a Bougival, il 3? Festival Georges Bizet celebra i 150 anni dalla creazione della Carmen durante le Giornate Europee del Patrimonio. Un invito alle fonti della tradizione andalusa.

Espanol : 3er Festival Georges Bizet Cante Flamenco Jesús Méndez & Pepe del Morao

De las murallas de Sevilla a los salones de Pauline Viardot en Bougival, el 3ᵉr Festival Georges Bizet celebra los 150 años de la creación de Carmen con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Una invitación para las raíces de las tradiciones andaluzas.

