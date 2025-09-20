3ème Festival Georges Bizet Seguidillas y canciones Guitare et voix CRR de Versailles Grand parc Villa Viardot Bougival

3ème Festival Georges Bizet Seguidillas y canciones Guitare et voix CRR de Versailles Grand parc Villa Viardot Bougival samedi 20 septembre 2025.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Des remparts de Séville aux salons de Pauline Viardot à Bougival, le 3ᵉ Festival Georges Bizet célèbre les 150 ans de la création de Carmen à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : 3rd Georges Bizet Festival Seguidillas y canciones Guitar and vocals CRR de Versailles Grand Parc

From the ramparts of Seville to the salons of Pauline Viardot in Bougival, the 3rd Georges Bizet Festival celebrates the 150th anniversary of the creation of Carmen as part of the European Heritage Days.

German :

Von den Stadtmauern Sevillas bis zu den Salons von Pauline Viardot in Bougival: Das 3 Festival Georges Bizet anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die 150 Jahre seit der Uraufführung von Carmen.

Italiano :

Dai bastioni di Siviglia ai saloni di Pauline Viardot a Bougival, il 3? Festival Georges Bizet celebra i 150 anni dalla creazione della Carmen durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol : 3ᵉr Festival Georges Bizet Seguidillas y canciones Guitarra y voz CRR de Versalles Grand Parc

De las murallas de Sevilla a los salones de Pauline Viardot en Bougival, el 3ᵉr Festival Georges Bizet celebra los 150 años de la creación de Carmen con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

