3ème Festival International d’Échecs d’Annemasse Rue du Docteur Baud Annemasse

3ème Festival International d’Échecs d’Annemasse Rue du Docteur Baud Annemasse samedi 18 octobre 2025.

3ème Festival International d’Échecs d’Annemasse

Rue du Docteur Baud Complexe Martin Luther King Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-18

Le 3ème festival International d’Échecs d’Annemasse regroupe 5 compétitions majeures 3 tournois lents avec 3 catégories, un blitz et un tournoi rapide avec une dotation totale de 26 000€

.

Rue du Docteur Baud Complexe Martin Luther King Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes cabechecs@gmail.com

English :

The 3rd Annemasse International Chess Festival features 5 major competitions: 3 slow tournaments with 3 categories, a blitz and a fast tournament with a total prize fund of 26,000?

German :

Das 3. Internationale Schachfestival von Annemasse umfasst 5 große Wettkämpfe: 3 langsame Turniere mit 3 Kategorien, ein Blitzturnier und ein schnelles Turnier mit einem Preisgeld von insgesamt 26.000 Euro

Italiano :

Il 3° Festival Internazionale di Scacchi di Annemasse riunisce 5 competizioni principali: 3 tornei lenti con 3 categorie, un torneo blitz e un torneo veloce con un montepremi totale di 26.000?

Espanol :

El 3er Festival Internacional de Ajedrez de Annemasse reúne 5 grandes competiciones: 3 torneos lentos con 3 categorías, un torneo relámpago y un torneo rápido con una dotación total en premios de 26.000?

L’événement 3ème Festival International d’Échecs d’Annemasse Annemasse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Monts du Genevois