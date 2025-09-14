3ème Festival Nature Peinture Place de l’école Espeluche

3ème Festival Nature Peinture Place de l’école Espeluche dimanche 14 septembre 2025.

3ème Festival Nature Peinture

Place de l’école Centre historique Espeluche Drôme

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

3-ème édition du festival Nature. Cette année, l’association du Banc deZ’arts s’associe avec le château de Verchaüs pour pimenter cette journée artistique.

Place de l’école Centre historique Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bancdezarts@gmail.com

English :

3rd edition of the Nature festival. This year, the Banc deZ?arts association joins forces with the Château de Verchaüs to spice up this artistic day.

German :

3. Ausgabe des Naturfestivals. Dieses Jahr hat sich der Verein Banc deZ?arts mit dem Schloss Verchaüs zusammengetan, um diesen künstlerischen Tag zu würzen.

Italiano :

il 3° Festival della Natura. Quest’anno, l’associazione Banc deZ?arts collabora con lo Château de Verchaüs per rendere più vivace questa giornata artistica.

Espanol :

3ª Fiesta de la Naturaleza. Este año, la asociación artística Banc deZ?arts se asocia con el castillo de Verchaüs para animar esta jornada artística.

