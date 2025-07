3ème Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité Chemin du Camping Vagney

3ème Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité Chemin du Camping Vagney vendredi 29 août 2025.

3ème Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

Au programme Expositions Conférences Projections-rencontres. Avec la participation de grands voyageurs, artistes, documentaristes et auteurs. Plus d’informations et programme sur le site https://lcm5454.wixsite.com/website/festivals-voyagesTout public

0 .

Chemin du Camping Camping du Mettey Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 17 23 83 70 denis.aubry2@free.fr

English :

On the program: Exhibitions Conferences Screenings-meetings. With the participation of famous travelers, artists, documentary filmmakers and authors. Further information and program on https://lcm5454.wixsite.com/website/festivals-voyages

German :

Auf dem Programm stehen: Ausstellungen Konferenzen Filmvorführungen Begegnungen. Mit der Teilnahme von berühmten Reisenden, Künstlern, Dokumentarfilmern und Autoren. Weitere Informationen und Programm auf https://lcm5454.wixsite.com/website/festivals-voyages

Italiano :

In programma: Mostre Conferenze Proiezioni Incontri. Con la partecipazione di grandi viaggiatori, artisti, documentaristi e autori. Per maggiori informazioni e per il programma, visitare il sito https://lcm5454.wixsite.com/website/festivals-voyages

Espanol :

En el programa: Exposiciones Conferencias Proyecciones Encuentros. Con la participación de grandes viajeros, artistas, documentalistas y autores. Para más información y consultar el programa, visite https://lcm5454.wixsite.com/website/festivals-voyages

L’événement 3ème Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité Vagney a été mis à jour le 2025-07-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES