3ème Fête de l’Arbre, locale et agroécologique ! Taillefer Paussac-et-Saint-Vivien Samedi 22 novembre, 10h30 Prix libre

La Fête de l’Arbre locale et agroécologique s’enracine de nouveau, pour sa 3ème édition, dans le sol argilo-calcaire de Taillefer, à Paussac-et-Saint-Vivien (24).

La préservation des anciennes variétés fruitières du Sud-Ouest nous tient à cœur, elles n’attendent que vous pour revaloriser, dans vos jardins et vergers, la diversité de leur patrimoine génétique et culturel, fruit d’une patiente sélection par les générations qui nous ont précédés… Nous continuerons également à nous pencher sur le sol, l’habitat le plus riche en espèces de la planète! Les interactions entre tous ses organismes vivants (racines, micro-organismes, micro- et macro-faune…) créent un équilibre dynamique répartissant les ressources, permettant à chacun de trouver sa place. Il resterait beaucoup à dire : nous vous attendons donc nombreux·ses, afin de continuer ensemble la discussion !

Programme

– 11h Discussion : Les règles d’entretien et d’affûtage des outils de jardin : une approche écologique, par Vésone Affûtage, 45 min, prix libre

– 14h Conférence : Bactéries, champignons… : ces indispensables auxiliaires à la croissance et à la santé des plantes, par François Hirissou (agronome), 1 h 30, Salle des Fêtes de Paussac, gratuit

– 16h30 Discussion aux pieds des arbres : Initiation à la taille douce des fruitiers, par David Olliveau (technicien agroforestier à Prom’Haies), 60 min, max 30 pers., gratuit

– 16h30 Atelier pour enfants : Confection d’un porte-graine pour oiseaux, par Laure Bogeron-Picq, 60 min, inscription sur place ou à [contact@gulo-calcis.fr](mailto:contact@gulo-calcis.fr), max 15 pers., 10 €/pers. (vous repartez avec un porte-graine à accrocher dans vos arbres !)

Entrée à prix libre, Buvette et restauration sur place

Et aussi mercredi 26 novembre, 9h30 : Sortie mycologique, Cueillette et indentification des champignons de nos forêts, par la Société mycologique et botanique du Périgord, départ devant la Mairie de Paussac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T11:00:00.000+01:00

Taillefer PAUSSAC ET ST VIVIEN Paussac-et-Saint-Vivien 24310 Dordogne