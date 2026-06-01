3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe Bray-Saint-Christophe
3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe Bray-Saint-Christophe dimanche 21 juin 2026.
Bray-Saint-Christophe
3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe
Bray-Saint-Christophe Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Remontez le temps et venez découvrir les traditions agricoles d’autrefois.
Remontez le temps et venez découvrir les traditions agricoles d’autrefois.
Ne ratez pas la 3ème Fête des foins à l’ancienne à Bray-Saint-Christophe, ce dimanche 21 juin 2026 à partir de 10 heures.
Au programme
– Démonstrations de matériels agricoles à traction cheval et débardage
– Exposition de matériels agricoles anciens
– Balades en calèche
– Marché d’artisans locaux
– Buvette, tartes au maroilles et friterie
– Et bien d’autres surprises tout au long de la journée !
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, découvrir les savoir-faire d’antan et profiter d’une ambiance authentique au cœur de notre village.
Nous vous y attendons nombreux !
Et n’oubliez pas vos lunettes de soleil… à Bray, il fait toujours beau ! .
Bray-Saint-Christophe 02480 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 23 67 09
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English :
Step back in time and come discover the farming traditions of days gone by.
L’événement 3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe Bray-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois