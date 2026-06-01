Bray-Saint-Christophe

3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe

Bray-Saint-Christophe Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Remontez le temps et venez découvrir les traditions agricoles d’autrefois.

Remontez le temps et venez découvrir les traditions agricoles d’autrefois.

Ne ratez pas la 3ème Fête des foins à l’ancienne à Bray-Saint-Christophe, ce dimanche 21 juin 2026 à partir de 10 heures.

Au programme

– Démonstrations de matériels agricoles à traction cheval et débardage

– Exposition de matériels agricoles anciens

– Balades en calèche

– Marché d’artisans locaux

– Buvette, tartes au maroilles et friterie

– Et bien d’autres surprises tout au long de la journée !

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis, découvrir les savoir-faire d’antan et profiter d’une ambiance authentique au cœur de notre village.

Nous vous y attendons nombreux !

Et n’oubliez pas vos lunettes de soleil… à Bray, il fait toujours beau ! .

Bray-Saint-Christophe 02480 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 23 67 09

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English :

Step back in time and come discover the farming traditions of days gone by.

L’événement 3ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe Bray-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois