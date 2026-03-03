3ÈME FOIRE DU MADRES

Roquefort-de-Sault Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

3 ème édition de la Foire du Madres organisé par le Dada Pyrénéen.

De 10h à 18h, venez rencontrer les producteurs ainsi que artisans locaux. vous trouverez cette année des producteurs de plants et de fleurs.

A 12h, menu foire avec Aligot saucisses à 20 €, inscription au 06 78 31 33 52.

Plusieurs animations vous seront proposées

– jeux divers tir à la carabine, maquillage … ;

– des baptêmes à cheval avec le Ranch du Madres ;

– de la cani marche avec Husky Evasion ;

– des démonstrations du travail du cuir, du bois et du fer avec la maréchalerie Viremouneix, le sculpteur Hopcraft, sellerie Moz ;

– des ateliers développement durable et biodiversité avec Pyrénéus et Natura 2000.

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Roquefort-de-Sault 11140 Aude Occitanie +33 6 08 24 28 46

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English :

3rd edition of the Foire du Madres organized by the Dada Pyrénéen.

From 10 a.m. to 6 p.m., come and meet local producers and craftsmen. This year, you’ll find plant and flower producers.

At 12pm, fair menu with Aligot sausages at 20 ?, registration on 06 78 31 33 52.

Several events will be on offer:

– various games: rifle shooting, face painting … ;

– horse-riding with Ranch du Madres ;

– dog-walking with Husky Evasion;

– demonstrations of leather, wood and ironwork with the Viremouneix farriery, Hopcraft sculptor, Moz saddlery ..;

– sustainable development and biodiversity workshops with Pyrénéus and Natura 2000.

L’événement 3ÈME FOIRE DU MADRES Roquefort-de-Sault a été mis à jour le 2026-03-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises