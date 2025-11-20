3ème Forum franco-allemand de Metz L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz

L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Le Forum franco-allemand de Metz revient pour une troisième édition.

Après le succès des deux premières éditions consacrées aux villes sur l’eau et à l’industrie automobile, nous réunirons, en coopération avec la Ville de Sarrebruck, les acteurs français et allemand de la filière de l’hydrogène.

L’hydrogène présente de nombreux enjeux et opportunités, aussi bien dans sa production que son stockage ou son utilisation. Deux tables rondes réuniront des spécialistes venus des deux côtés de la frontière afin d’évoquer les perspectives offertes par l’hydrogène dans les transports et l’industrie. Industriels, énergéticiens, transporteurs, universitaires, institutions, tous seront présents pour mettre en lumière, cette filière clé pour la France et l’Allemagne dans un monde en mutation, confronté à un double-enjeu de développement économique et de recherche de la neutralité carbone.

Fidèlement à la tradition du Forum franco-allemand de Metz, des présentations de projets concrets s’ajouteront aux tables rondes, tandis que les participants pourront aller à la rencontre des partenaires sur leurs stands. Sans oublier des animations à destination du public scolaire, et quelques surprises…Adultes

English :

The Franco-German Forum in Metz is back for a third year.

Following the success of the first two editions, devoted to cities on water and the automotive industry, we will be bringing together French and German players in the hydrogen industry, in cooperation with the City of Saarbrücken.

Hydrogen presents numerous challenges and opportunities, in terms of production, storage and use. Two round tables will bring together specialists from both sides of the border to discuss the prospects offered by hydrogen in transport and industry. Manufacturers, energy suppliers, transporters, academics and institutions will all be on hand to shed light on this key sector for France and Germany in a changing world, faced with the dual challenge of economic development and the quest for carbon neutrality.

In keeping with the tradition of the Metz Franco-German Forum, round-table discussions will be complemented by presentations of concrete projects, while participants will be able to meet our partners at their stands. There will also be events for schools, and a few surprises?

German :

Das Deutsch-Französische Forum in Metz kehrt für eine dritte Ausgabe zurück.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen, die den Städten am Wasser und der Automobilindustrie gewidmet waren, werden wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Saarbrücken die deutschen und französischen Akteure der Wasserstoffbranche zusammenbringen.

Wasserstoff bietet zahlreiche Herausforderungen und Chancen, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Speicherung und Nutzung. In zwei Rundtischgesprächen werden Fachleute von beiden Seiten der Grenze die Perspektiven erörtern, die der Wasserstoff im Verkehrswesen und in der Industrie bietet. Industrieunternehmen, Energieversorger, Transportunternehmen, Hochschulen und Institutionen alle werden anwesend sein, um diese Schlüsselbranche für Frankreich und Deutschland in einer Welt im Wandel zu beleuchten, die mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert ist: der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Streben nach Kohlenstoffneutralität.

Getreu der Tradition des Deutsch-Französischen Forums in Metz werden neben den Diskussionsrunden auch konkrete Projekte vorgestellt, während die Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Partner an ihren Ständen zu treffen. Nicht zu vergessen sind die Animationen für Schulklassen und einige Überraschungen?

Italiano :

Il Forum franco-tedesco di Metz torna per il terzo anno.

Dopo il successo delle prime due edizioni, dedicate alle città dell’acqua e all’industria automobilistica, riuniremo gli operatori francesi e tedeschi del settore dell’idrogeno, in collaborazione con la città di Saarbrücken.

L’idrogeno presenta molte sfide e opportunità, in termini di produzione, stoccaggio e utilizzo. Due tavole rotonde riuniranno specialisti da entrambi i lati del confine per discutere le prospettive offerte dall’idrogeno nei trasporti e nell’industria. Produttori, aziende energetiche, operatori del settore dei trasporti, accademici e istituzioni saranno a disposizione per fare luce su questo settore chiave per la Francia e la Germania in un mondo in continua evoluzione, alle prese con la duplice sfida dello sviluppo economico e della ricerca della neutralità delle emissioni di carbonio.

Come nella tradizione del Forum franco-tedesco di Metz, le tavole rotonde saranno integrate da presentazioni di progetti concreti, mentre i partecipanti potranno incontrare i partner nei loro stand. Ci saranno anche eventi per le scuole e qualche sorpresa in serbo?

Espanol :

El Foro franco-alemán de Metz vuelve por tercer año consecutivo.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, dedicadas a las ciudades del agua y la industria automovilística, reuniremos a los agentes franceses y alemanes del sector del hidrógeno, en colaboración con la ciudad de Saarbrücken.

El hidrógeno presenta numerosos retos y oportunidades, en términos de producción, almacenamiento y utilización. Dos mesas redondas reunirán a especialistas de ambos lados de la frontera para debatir las perspectivas que ofrece el hidrógeno en el transporte y la industria. Fabricantes, empresas energéticas, operadores de transporte, universitarios e instituciones estarán presentes para arrojar luz sobre este sector clave para Francia y Alemania en un mundo cambiante, enfrentado al doble reto del desarrollo económico y la búsqueda de la neutralidad en carbono.

Siguiendo la tradición del Foro franco-alemán de Metz, las mesas redondas se completarán con presentaciones de proyectos concretos, mientras que los participantes podrán conocer a los socios en sus stands. También habrá actos para las escuelas y algunas sorpresas..

