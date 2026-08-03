3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG Ponlat-Taillebourg
samedi 22 août 2026 · SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG · Ponlat-Taillebourg
Informations pratiques
Ponlat-Taillebourg
3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG 2 Route de Bédiaou Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez nombreux !
Une journée de jeux, de spectacles et traditions locales ! .
SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG 2 Route de Bédiaou Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie mairie.ponlat31@orange.fr
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English :
Come in large numbers!
L’événement 3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE