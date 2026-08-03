3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG Ponlat-Taillebourg

samedi 22 août 2026 · SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG · Ponlat-Taillebourg

Informations pratiques

Ponlat-Taillebourg

3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG 2 Route de Bédiaou Ponlat-Taillebourg Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux !

Une journée de jeux, de spectacles et traditions locales ! .

SALLE DES FÊTES DE TAILLEBOURG 2 Route de Bédiaou Ponlat-Taillebourg 31210 Haute-Garonne Occitanie mairie.ponlat31@orange.fr

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English :

Come in large numbers!

L’événement 3ÈME JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Ponlat-Taillebourg a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE