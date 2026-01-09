3ème manche du Challenge Interclubs Vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte

3ème manche du Challenge Interclubs

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : – –

Date :

17 janvier 2026

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Pour la première fois en Haute-Vienne, un challenge interclubs est organisé au vélodrome Raymond Poulidor. L’Elan Cycliste Ambazac organise la troisième manche de cette compétition cycliste.

Les épreuves pour les jeunes coureurs (U7 à U11) débutera dès 10H tandis que celles pour les adultes (U13 à adultes) commencera à 13H30. Vous pourrez encourager les participants pendant l’Omnium et les autres passages (scratch/élimination/course aux points).

Informations complémentaires auprès du club Elan Cycliste Ambazac (en lien). .

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 07 19 25 ecambazac87@gmail.com

