3ème Marché de Noël Le Bourg Cortambert

3ème Marché de Noël

Le Bourg Foyer rural Cortambert Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Le foyer rural de Cortambert organise son troisième marché de Noël convivial.

Vente de miel, vins, patchwork, accessoires cousus, macramé, cartonnage, rilles, poteries …

Petite restauration sucrée et boissons chaudes.

Promenade en calèche tirée par un cheval le dimanche si le temps le permet. .

Le Bourg Foyer rural Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 83 89 ju.lemeunier@gmail.com

