3ème Marché de Noël Le Bourg Cortambert
Le Bourg Foyer rural Cortambert Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Le foyer rural de Cortambert organise son troisième marché de Noël convivial.
Vente de miel, vins, patchwork, accessoires cousus, macramé, cartonnage, rilles, poteries …
Petite restauration sucrée et boissons chaudes.
Promenade en calèche tirée par un cheval le dimanche si le temps le permet. .
Le Bourg Foyer rural Cortambert 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 62 83 89 ju.lemeunier@gmail.com
L’événement 3ème Marché de Noël Cortambert a été mis à jour le 2025-10-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II