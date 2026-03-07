3ème Marché de Potiers Biozat Espace Grange communale de Biozat Biozat
3ème Marché de Potiers Biozat Espace Grange communale de Biozat Biozat dimanche 19 avril 2026.
3ème Marché de Potiers Biozat
Espace Grange communale de Biozat 7 route des Cluzeaux Biozat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Exposition de haute qualité de 25 céramistes professionnels du département de l’Allier et du Puy de Dôme et d’autres départements de France (Haute-Loire, Rhône, Saône et Loire, Nièvre, Gard, Cher…)
.
Espace Grange communale de Biozat 7 route des Cluzeaux Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 67 39 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
High-quality exhibition of 25 professional ceramists from the Allier and Puy de Dôme departments and other French departments (Haute-Loire, Rhône, Saône et Loire, Nièvre, Gard, Cher…)
L’événement 3ème Marché de Potiers Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule