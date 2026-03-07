3ème Marché de Potiers Biozat Espace Grange communale de Biozat Biozat

3ème Marché de Potiers Biozat

Espace Grange communale de Biozat 7 route des Cluzeaux Biozat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Exposition de haute qualité de 25 céramistes professionnels du département de l’Allier et du Puy de Dôme et d’autres départements de France (Haute-Loire, Rhône, Saône et Loire, Nièvre, Gard, Cher…)

.

Espace Grange communale de Biozat 7 route des Cluzeaux Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 67 39 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

High-quality exhibition of 25 professional ceramists from the Allier and Puy de Dôme departments and other French departments (Haute-Loire, Rhône, Saône et Loire, Nièvre, Gard, Cher…)

L’événement 3ème Marché de Potiers Biozat Biozat a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule