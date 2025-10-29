3ème Open International de Squash Féminin Couzeix

mercredi 29 octobre 2025.

3ème Open International de Squash Féminin

136 Route de l’Hippodrome Couzeix Haute-Vienne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-11-02

2025-10-29

Un tableau de 32 joueuses viendra se disputer le titre, avec un dispositif pensé pour valoriser le squash et offrir une expérience unique aux spectateurs

½ finales et certains matchs de classement auront lieu sur le terrain vitré, le dimanche.

La finale du National se jouera juste avant la grande finale du PSA Challenger 15 000 $, pour une journée 100 % squash au plus haut niveau. Avec cette 7ᵉ étape, le Green Squash Tour confirme sa volonté de développer le squash féminin et de proposer aux spectateurs une expérience riche, mêlant compétition nationale et internationale. .

136 Route de l’Hippodrome Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 26 04 couzeixcountrysquash@gmail.com

