3ème relais d’apnée 12 heures pour la recherche contre la mucoviscidose Montargis

3ème relais d’apnée 12 heures pour la recherche contre la mucoviscidose

Rue des Closiers Montargis Loiret

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Tous les plongeurs et nageurs du club seront mobilisés pour réaliser 12 heures d’apnée en relais. L’objectif de cette troisième année est de dépasser les 1900 longueurs de 25 mètres, réalisées l’année dernière en 12 heures.

Un don qu’il soit grand ou petit est source d’espoir pour les personnes atteintes de la mucoviscidose. .

