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3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux Saint-Bonnet-près-Bort

3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux Saint-Bonnet-près-Bort

3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux Saint-Bonnet-près-Bort samedi 30 mai 2026.

Adresse : 22 Route de Bort

Ville : 19200 Saint-Bonnet-près-Bort

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Bonnet-près-Bort

3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux

22 Route de Bort Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux dans la salle polyvalente.
Café, boissons et petite restauration

Renseignements et réservation des emplacements au 06 12 34 38 99   .

22 Route de Bort Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 34 38 99 

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English : 3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux

L’événement 3ème rencontre d’artisans et d’artistes locaux Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze