3ÈME RENCONTRE NATIONALE DES MUSICIENS AMATEURS DE LA FFAMA

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

Vous êtes instrumentiste ou chanteur ? Venez participer à la 3ème Rencontre nationale des musiciens amateurs de la FFAMA !Les Rencontres Musicales sont des rencontres de musique de chambre.Elles s’adressent à tout instrumentiste ou chanteur, quel que soit son niveau et l’instrument pratiqué (piano, cordes, vents, voix…), qui veut jouer travailler pendant toute la semaine un répertoire qu’il aura choisi avec d’autres musiciens. Une audition de fin de stage se tiendra le 25 avril dans l’auditorium Maurice Ravel. .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 73 48 63 52 contact@amalanguedoc.fr

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L’événement 3ÈME RENCONTRE NATIONALE DES MUSICIENS AMATEURS DE LA FFAMA Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE