3ème Rencontres d’histoire Condom-d’Aubrac

Début : Samedi 2025-07-26

7 mini-conférences à la salle multi-accueil. Entrée libre. Organisé par Les Chercheurs Aveyronnais et l’association Des Boraldes aux Enguilhens avec le soutien de la mairie de Condom d’Aubrac.

Programme

9h10 Histoire administrative de l’Aveyron

10h10 Hospitalité et charité à Aubrac

11h10 Les confréries des Penitents

12h30 Pause-déjeuner Buffet sur réservation

14h Les vieux contes de l’Aubrac

15h Rafles et sauvegardes des juifs en Aveyron

16h Pour ce pays… Aubrac (film vintage)

17h30 Visite de 2 expositions Mille ans de traces en Aubrac, Mystérieuses roches à bassins de l’Aubrac

Buffet sur réservation au 06 22 59 04 99 .

Condom-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 03 30 89 20

English :

7 mini-conferences at the salle multi-accueil. Free admission. Organized by Les Chercheurs Aveyronnais and the association Des Boraldes aux Enguilhens, with the support of Condom d’Aubrac town council.

German :

7 Mini-Konferenzen im Saal der Mehrfachbetreuung. Der Eintritt ist frei. Organisiert von Les Chercheurs Aveyronnais und dem Verein Des Boraldes aux Enguilhens mit der Unterstützung des Bürgermeisteramts von Condom d’Aubrac.

Italiano :

7 mini-conferenze nella sala multi-accoglienza. Ingresso libero. Organizzato da Les Chercheurs Aveyronnais e dall’associazione Des Boraldes aux Enguilhens, con il sostegno del Comune di Condom d’Aubrac.

Espanol :

7 miniconferencias en la sala multiaccueil. Entrada gratuita. Organizado por Les Chercheurs Aveyronnais y la asociación Des Boraldes aux Enguilhens, con el apoyo del ayuntamiento de Condom d’Aubrac.

