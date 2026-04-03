3eme Ronde Dangeoise, 28190 Dangers, Dangers
3eme Ronde Dangeoise, 28190 Dangers, Dangers dimanche 7 juin 2026.
3eme Ronde Dangeoise Dimanche 7 juin, 10h00, 14h30 28190 Dangers Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Balade vélo vintage de 14km avec des haltes (fermes, châteaux, producteurs …) autour de Dangers 28190 à la découverte du patrimoine, la gastronomie et un marché fermier est aussi de la partie.
Ouvert a tout ce qui a 2 ou 3roues et si possible avec tenues d’époques. Il y a également deux marches, une de 5 et une de 10km.
Rendez vous le Dimanche 7 juin 2026 A 9H30/9H45 pour le départ du matin et un 2eme départ pour 14h00/14h15 à l’entrée du marché fermier (Rue du Moulin)
Possibilité de ce restaurer sur le marché, casque obligatoire pour les moins de 12ans.
attention la balade velo de l’aprés-midi et la meme que le matin.
rendez vous le 7 juin
28190 Dangers Rue du moulin 28190 dangers Dangers 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/larondedangeoiseadangers28/accueil »}]
marches et balade vélo