3ème RunAudot Loudun

L’association LA RUNAUDOT organise sa 3ème édition de son URBAN trail, manifestation de course à pied proposant 3 distances sur 3 parcours, permettant de découvrir la ville de Loudun et ses monument historiques et emblématiques.

Les enfants ont également leurs parcours sur 3 distances en fonction de leur âge à partir de 9h (500m), 9h20 (1200m) et 9h35 (1500m).

– La Théophraste Renaudot à partir de 10h20 pour 5 km dans la ville

– La Cornay à partir de 10h05 pour 8km dans la ville

– La Martray à partir de 10h pour 17km dans la ville .

