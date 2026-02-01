3ème RunAudot Loudun
3ème RunAudot Loudun dimanche 1 mars 2026.
Place du Général de Gaulle Loudun Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’association LA RUNAUDOT organise sa 3ème édition de son URBAN trail, manifestation de course à pied proposant 3 distances sur 3 parcours, permettant de découvrir la ville de Loudun et ses monument historiques et emblématiques.
Les enfants ont également leurs parcours sur 3 distances en fonction de leur âge à partir de 9h (500m), 9h20 (1200m) et 9h35 (1500m).
– La Théophraste Renaudot à partir de 10h20 pour 5 km dans la ville
– La Cornay à partir de 10h05 pour 8km dans la ville
– La Martray à partir de 10h pour 17km dans la ville .
Place du Général de Gaulle Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine
