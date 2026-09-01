3ème Salon des artisans et des commerçants d’Étoile Route de Marmans Étoile-sur-Rhône
dimanche 27 septembre 2026 · Route de Marmans · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
3ème Salon des artisans et des commerçants d’Étoile
Route de Marmans Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’Union Etoilienne des commerçants et des artisans vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle dédiée à ses talents locaux lors de la troisième édition du Salon des Artisans et des commerçants d’Étoile.
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Route de Marmans Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 72 09 ueca26800@gmail.com
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English :
The Etoile Union of Merchants and Artisans invites you to an exceptional day dedicated toto local talent at the third annual D’Étoile Artisans and Merchants Fair.
L’événement 3ème Salon des artisans et des commerçants d’Étoile Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-09-05 par Valence Romans Tourisme
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