3EME SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES SALLE DES FÊTES Latoue

3EME SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES

SALLE DES FÊTES Lieu-dit L’Esquillan Latoue Haute-Garonne

Début : 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-07-18

Trois invités d’honneur Fabienne GLOCK, Jérôme GUIRAUD et M. Gabrielle GLOCK.

Dans la salle des fêtes, salon de l’art du petit format. Exposition de tableaux, de sculptures et de photographies de petite dimension. Cette année, l’association Lacunapa accueille des artistes de la Sarthe, du Cher, du Var et de Paris, en plus des départements d’Occitanie, avec plus de 220 œuvres exposées. .

English :

Three guests of honor: Fabienne GLOCK, Jérôme GUIRAUD and M. Gabrielle GLOCK.

German :

Drei Ehrengäste: Fabienne GLOCK, Jérôme GUIRAUD und M. Gabrielle GLOCK.

Italiano :

Tre ospiti d’onore: Fabienne GLOCK, Jérôme GUIRAUD e M. Gabrielle GLOCK.

Espanol :

Tres invitados de honor: Fabienne GLOCK, Jérôme GUIRAUD y M. Gabrielle GLOCK.

