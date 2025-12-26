3ème Salon des séniors, rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol

3ème Salon des séniors

rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Salon des séniors avec des stands d’informations, conférences et ateliers au Foyer Municipal 05 53 82 84 86 .

rue Henri Laborde Foyer Municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 84 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3ème Salon des séniors

L’événement 3ème Salon des séniors Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-12-24 par Vallée de l’Isle en Périgord