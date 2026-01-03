3ème salon des vieux papiers Salle de la Délivrance Dieuze

3ème salon des vieux papiers

Salle de la Délivrance Salines Royales Dieuze Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

2026-03-01

Le 3ème Salon des Vieux Papiers Venez découvrir des stands proposant cartes postales, monnaies, timbres et marques postales, vieux papiers et objets de collection divers.

Renseignements auprès de l’Association des Salines RoyalesTout public

Salle de la Délivrance Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

The 3rd Salon des Vieux Papiers: Come and discover stands selling postcards, coins, stamps and postmarks, old papers and various collectibles.

Information from the Association des Salines Royales

