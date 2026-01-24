3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises Centre culturel Mauvezin Fumel

3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises

Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Au programme Artisans, ateliers pour enfants, animations, concours et exposition de robes chocolat, démonstration du champion du monde de sucre tiré, montage de pièce en chocolat par des apprentis, tombola..

Restauration sur place.

Au programme Artisans, ateliers pour enfants, animations, concours et exposition de robes chocolat, démonstration du champion du monde de sucre tiré, montage de pièce en chocolat par des apprentis, tombola..

Restauration sur place. .

Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 70 36 congesjm@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises

On the program: Artisans, children’s workshops, entertainment, chocolate dress competition and exhibition, demonstration by the world champion in pulled sugar, assembly of chocolate pieces by apprentices, tombola…

Catering on site.

L’événement 3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises Fumel a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot