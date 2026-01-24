3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises Centre culturel Mauvezin Fumel
3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises Centre culturel Mauvezin Fumel samedi 14 février 2026.
3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises
Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Au programme Artisans, ateliers pour enfants, animations, concours et exposition de robes chocolat, démonstration du champion du monde de sucre tiré, montage de pièce en chocolat par des apprentis, tombola..
Restauration sur place.
Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 70 36 congesjm@aol.com
English : 3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises
On the program: Artisans, children’s workshops, entertainment, chocolate dress competition and exhibition, demonstration by the world champion in pulled sugar, assembly of chocolate pieces by apprentices, tombola…
Catering on site.
L’événement 3eme Salon du Chocolat et des Gourmandises Fumel a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot