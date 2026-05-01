Boujan-sur-Libron

3ÈME SALON DU LIVRE

6 rue des Écoles Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un rendez-vous littéraire avec des auteurs de genres variés, et un invité d’honneur spécialiste de la tauromachie.

Le 3ème Salon du Livre est une occasion unique de rencontrer des auteurs variés, spécialisés dans les romans, l’histoire, l’aventure, les récits policiers, la poésie et la bande dessinée. L’événement mettra en avant Thierry Girard, invité d’honneur, reconnu pour ses œuvres et conférences sur la tauromachie. Des lectures et animations spécifiques seront proposées pour les enfants et les jeunes enfants, rendant ce salon accessible et divertissant pour toute la famille. .

6 rue des Écoles Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 30 93 30

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English :

A literary rendezvous with authors from a variety of genres, and a guest of honor specializing in bullfighting.

L’événement 3ÈME SALON DU LIVRE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34